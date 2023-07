Russo, Djibril e Guadagni: la Lucchese cala il tris

Tris rossonero. Dopo gli ingaggi del diciannovenne attaccante Mattia D’Alessandro dalla Turris ed il ritorno di Francesco Fedato, la Lucchese ha calato un tris, a conferma della volontà della nuova dirigenza di allestire una formazione che possa disputare un campionato “ambizioso“. Come Fedato, anche Federico Russo è alla sua terza stagione con la maglia rossonera. Il ventiseienne tre quartista di Pistoia ha iniziato la sua carriera nella Berretti della Lucchese, allenata allora da Antonio Niccolai, poi nel 2014 ha esordito in serie C nella stagione 2014-2015 con “Nanu“ Galderisi in panchina, dunque è stato due anni in serie D nel Ghiviborgo, quindi è tornato a Lucca nel 2017 con Lopez in panchina, poi è approdato al San Donato Tavarnelle sempre in quarta serie. Un po’ di serie C con l’Arzignano, ancora serie D con Aglianese, infine di nuovo a San Donato, dove ha vinto il campionato di serie D realizzando 20 gol e con fermandosi lo scorso anno in serie C con 10 reti. Nonostante il suo apporto, la squadra è retrocessa.

Per arricchire la pattuglia degli “under“ il diesse Frara ha ingaggiato il ventenne centrocampista del Togo Malik Djibril. Il giovanotto è cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina e Cittadella, quindi è passato al Vicenza, dove ha debuttato in serie B. Ha fatto parte anche della Nazionale Under 23 del Togo. Lo scorso anno Djibril ha giocato in serie C nella Fidelis Andria, collezionando ben 23 presenze. Il terzo nuovo giocatore che la società ha messo a disposizione di Gorgone è un centravanti di 22 anni, dunque un “under“, che è nato a Brusciano in provincia di Napoli, che è partito dalla Paganese in serie D, con la quale ha vinto il campionato. Nelle due successive stagioni in serie C, Guadagni, attaccante agile, ha collezionato complessivamente 55 presenze con 10 reti, prima di essere ingaggiato dall’Avellino.

Nella sessione invernale dello scorso calcio mercato, il giovanotto è andato alla Recanatese collezionando 13 “gettoni“ e realizzando tre gol. E’ stato avversario della Lucchese, nella gara che i rossoneri persero in casa per 3 a 1. Con l’ingaggio di Guadagni, oggi il reparto offensivo rossonero può disporre di Rizzo Pinna, Ravasio, Romero, Fedato e Guadagni, più Russo che è il tipico tre quartista offensivo. E’ probabile che oggi le attenzioni di Frara si concentrino sul centrocampo, che attualmente può contare su Tumbarello ed il giovanissimo Djibril. Ma il neo diesse rossonero ha in serbo la carta Gucher, il cui ingaggio contribuirebbe ad alzare notevolmente il tasso tecnico e di esperienza del settore. La trattativa è avviata da qualche giorno, ma c’è ancora qualcosa da… limare sotto l’aspetto economico perché possa andare in porto. Però l’ex capitano del Pisa è annunciato sulle rampe del Ciocco…

La società, infine, sta perfezionando il calendario delle amichevoli. La prima uscita, come da copione, dovrebbe avvenire al Ciocco, a conclusione del ritiro, poi il 6 agosto i rossoneri giocheranno a Poggibonsi.

Emiliano Pellegrini