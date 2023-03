Rossoneri, se il pericolo viene dalle Marche

A caccia del primo gol. Dopo i due risultati ad occhiali della scorsa stagione e l’1-0 a favore della Fermana all’andata, la Lucchese deve riuscire a segnare e a vincere contro i marchigiani sia per mettere al sicuro la partecipazione ai play-off (Pantera nona, canarini di Fermo undicesimi, entrano le prime dieci), visto che in caso di vittoria della truppa di mister Maraia, il distacco a favore dei rossoneri salirebbe a più 9.

Ma c’è anche da tenere conto della rimonta della Recanatese. Insomma, il pericolo viene dalle Marche. Poi bisognerebbe anche migliorare la posizione nella griglia di partenza dei play-off, con le ultime gare di regular season da fare alla... Verstappen. Ma il settimo posto, l’ultimo che concede di giocare in casa il primo turno secco (gara unica), attualmente detenuto dal Pontedera, è lontano 5 punti.

Con la Fermana (al Porta Elisa domenica 26 marzo con inizio alle ore 14.30 e attenzione al ritorno dell’ora legale), necessario comunque vincere. Il trentaquattresimo turno è ricco di gare interessanti. La capolista Reggiana, +4 sull’Entella, è impegnata nel delicato derby esterno di Rimini, (si gioca domani ore 17.30), con i romagnoli che lottano per entrare nella poule promozione.

Punti play-off in palio anche nella sfida all’interno del Granducato di Toscana tra Carrarese e Siena: marmiferi che in casa arrivano da 4 successi in fila, 11 totali e 35 punti realizzati sui 54 totali. Il Siena di mister Pagliuca e dei tanti ex rossoneri, invece, in trasferta è reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo proprio a Lucca.

Il Pontedera, settimo, riceve l’Imolese, impegnata ad evitare l’ultimo posto che conduce direttamente in serie D e che adesso è del Montevarchi: l’Aquila sarà di scena a Recanati.

Il San Donato Tavarnelle, risucchiato in zona play-out e con la peggior difesa del torneo, affronta il Gubbio che ha appena battuto la Lucchese. Tutte le gare, ad eccezione di Rimini-Reggiana, sono previste per domenica alle 14.30.

Completano dunque il quadro Alessandria-Fiorenzuola, Cesena-Olbia, Torres-Ancona e Vis Pesaro-Entella, tutte partite in cui ci sono in palio salvezza e play-off.

Massimo Stefanini