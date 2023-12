Rossoneri in semifinale contro il Padova. La prima in casa il 24 gennaio, ritorno il 28 febbraio

E’ stato Felice Evacuo, che oggi fa il direttore sportivo, ad effettuare il sorteggio delle due semifinali di Coppa Italia. Questi gli accoppiamenti: Rimini-Catania e Lucchese-Padova. La gara di andata (al Porta Elisa) si giocherà mercoledì 24 gennaio, il ritorno il 28 febbraio. E’ già stato determinato anche il sorteggio della finalissima, anche questa in gara di andata e ritorno, con la vincente tra Lucchese e Padova che giocherà la “prima“ in casa. Dunque si rinnoverà la sfida, questa volta a livello di coppa Italia, tra i rossoneri (in foto, mister Gorgone) e i biancoscudati, che ha sempre dato vita ad incontri avvincenti e spettacolari.

Il fatto che il Padova allenato da Vincenzo Torrente sia in piena corsa per salire di categoria (appena 4 i punti di ritardo nei confronti del Mantova), potrebbe avere la testa più al campionato che alla Coppa. Tutto il contrario della Lucchese, che a questo punto, vista la posizione in classifica, punta davvero a conquistare la finale. Ovviamente servirà un’impresa, dal momento che il Padova è, al momento, l’unica squadra, nel panorama calcistico nazionale, a non aver ancora perso una partita. Da ricordare, infine, che quando si giocherà la gara di andata della semifinale saremo in pieno mercato di riparazione ed il fatto non è affatto secondario, almeno per la Lucchese che ha come obiettivo primario quello di portare dentro un nuovo attaccante, compatibilmente con le dinamiche del mercato e le risorse economiche a disposizione. Una premessa è d’obbligo: prima di ingaggiare qualcuno, la società dovrà necessariamente sfoltire l’attuale organico rappresentato dai cosiddetti ricambi.

Emil Pelle