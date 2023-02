Gara interna sabato alle 14.30 sul sintetico di Saltocchio per la Primavera della Lucchese, che affronterà la Vis Pesaro, con fischio d’inizio alle 14.30. Uno scontro diretto per i ragazzi di Carruezzo che affronteranno gli ultimi in classifica, fermi a nove punti. La Lucchese deve assolutamente vincere per cercare di recuperare terreno in graduatoria e provare ad accorciare il divario con chi è davanti. Dopo le ultime sconfitte, nonostante buone prestazioni, servirà un’inversione di rotta, che dovrà arrivare contro l’ultima della classe, in un match dove è vietato sbagliare. All’andata terminò con un goleada per entrambe le formazioni 3 a 3, con Camaiani autore di una tripletta. E proprio dai piedi dell’attaccante rossonero, ma anche di Warid dovranno arrivare i gol pesanti per la squadra.