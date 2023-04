Rossella corona il sogno

La mattina a scuola e il pomeriggio alle 18 sul campo di calcio dello stadio San Siro di Milano. Il sogno di Rossella Vanni, 11 anni (nella foto), residente a Castelnuovo e socia Junior dell’Inter Club Alta Garfagnana, si è realizzato in occasione dell’incontro di campionato Inter-Fiorentina.

Una bellissima esperienza per Rossella, che dopo aver sognato per anni di poter accompagnare in campo i propri beniamini neroazzurri, riesce nell’impresa partecipando all’iniziativa "Bimbi in Campo". I piccoli tifosi hanno potuto vivere un’emozione unica, dall’ingresso al "Meazza" con le divise ufficiali delle due squadre, mentre Rossella indossa la divisa da arbitro, davanti al direttore di gara Fabio Maresca e agli assistenti Colarossi e Capaldo. Poi il giro di campo sotto la Curva Nord, e infine l’inno della Serie A schierati a fianco dei campioni, davanti a più di 70mila spettatori.

L’evento è stato possibile grazie all’organizzazione dell’Inter Club Alta Garfagnana, presieduto da Ivano Orsi e intitolato a Mauro Bellugi. Club che già al suo secondo anno di piena attività è tra i primi cinque della Toscana, contando più di 400 iscritti, di cui 38 Junior.

Dino Magistrelli