Rizzo Pinna, una pennellata da 3 punti. La Pantera si rialza davanti al suo pubblico

Lucchese

1

Juventus Next Gen

0

LUCCHESE (4-3-3): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Sabbione, De Maria; Tumbarello, Gucher, Cangianiello (47’ st Merletti); Russo (30’ st Yeboah), Magnaghi (40’s t Guadagni), Rizzo Pinna. (A disp.: Coletta, Alagna, Perotta, Toma, Romero, Sueva; Berti, Djibril, Leone, Visconti). All.Gorgone.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Huijsen, Poli, Stramaccioni (36’ st Muharemovic); Mulazzi, Comenencia (29’ st Salifou), Damiani, Nonge (29’ Palumbo), Turicchia; Yildiz, Cerri (17’ st Guerra). (A disp.: Scaglia, Crespi, Savona, Maressa, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Citi, Valdesi, Stivanello, Perotti, Anghelè). All. Brambilla.

Arbitro: Gavini di Aprilia.

Rete: 45’ st Rizzo Pinna.

Note: angoli 6-2; ammoniti Quirini, Djibril, Guadagni, Nonge, Huijsen e Guerra; recupero 0’ pt e 4’ st.

Ci pensa sempre lui Andrea Rizzo Pinna a regalare la vittoria alla Lucchese. Recupero dell’ottava giornata di campionato ed è di nuovo Lucchese – Juventus, questa volta però i rossoneri devono tornare a fare punti pesanti davanti al proprio pubblico. Gorgone ritrova dopo l’infortunio Tiritiello, che torna al centro della difesa, dove va a fare coppia con Sabbione, schierato a posto dello squalificato Benassai. Per quanto riguarda il modulo il tecnico rossonero schiera un 4-3-3, con il cannoniere della formazione Rizzo Pinna a supporto di Magnaghi assieme a Russo in avanti. Giornata fredda con un bella nebbia e pochi spettatori sugli spalti del Porta Elisa, visto anche l’orario infelice. Il primo squillo è di marca rossonera al 12’ punizione di Rizzo Pinna dalla destra, la palla arriva al centro dove di testa gira Magnaghi, ma la palla termina di pochissimo a lato. In una fitta nebbia, al 36’ Quirini sfiora il gol di destro, costringendo Daffara alla deviazione in angolo.

La ripresa inizia subito scoppiettante con la Lucchese che al 1’ minuto con Rizzo Pinna colpisce il palo, al termine di una bella azione. Al 12’ Lucchese di nuovo vicina al gol con Magnaghi che approfitta di un’errore in fase di alleggerimento di Daffara, che però in qualche modo riesce a deviare in angolo. La Juventus prova a creare un’azione pericolosa al 33’ con la palla che attraversa tutta l’area di rigore e per fortuna non arriva a nessun bianconero. Al 35’ Gucher ci prova dalla media distanza, con una bella conclusione dal fuori, che termina non troppo lontana dal sette. Il neo entrto Yeboah lascia partire al 42’ una "fucilata" rasoterra, che termina di poco a lato. Allo scadere Yildiz, commette fatto al limite dell’area di rigore su Tiritiello. Sul punto di battuta si presenta Rizzo Pinna, che pennella il pallone nel sette della porta difesa da Daffara. E per poco nei quattro minuti di recupero il numero sette non raddoppia.

Alessia Lombardi