River vuole concedere il bis

Il River Pieve, espugnata Massa, vuole continuare a vincere. "Per noi si è trattato di una vittoria storica – afferma il ds Roberto Bacci (foto) – . Vincere su un campo come quello della Massese è una grande emozione e siamo soddisfatti di quanto stanno facendo i ragazzi". Nota dolente sono, però, le tre giornate di squalifica ai danni di Ramacciotti. "La riteniamo una squalifica ingiusta – sottolinea Bacci – . Dopo l’espulsione i ragazzi hanno, comunque, reagito bene e, addirittura, su passaggio di Canessa, è arrivato il gol di Fruzzetti che ha decretato la vittoria". Adesso i biancorossi se la vedranno con il San Miniato Basso. Oltre a Ramacciotti sarà assente Byaze. Rientreranno Velani e Leshi e anche Ba avrà modo di giocare un minutaggio maggiore. In attacco probabile l’impiego di Fruzzetti, Canessa e Magera. Il San Miniato Basso, alla cui guida ci sarà il nuovo allenatore Lazzerini, viene dalla cocente sconfitta casalinga contro il Cenaia e cercherà di rialzare la testa. Il fischio di inizio è previsto per le 14.30 a Pieve Fosciana. Arbitrerà l’incontro Luigi Lacerenza della sezione di Barletta.

Federico Santarini