River Pieve fa poker e si prepara alla trasferta. Castelnuovo, brutto ko. E stasera c’è il Viaccia

Un River Pieve che ha calato il poker e che si è portato a casa una grande vittoria. I biancorossi si sono allontanati dalle zone di bassa classifica ed hanno raggiunto quota 18 punti; sono adesso in ottava posizione a pari merito con il Fucecchio e il Lanciotto Campi. Soddisfatto l’allenatore Pacifico Fanani, che commenta in questo modo la vittoria per quattro a zero contro la Pro Livorno Sorgenti: "Il risultato parla chiaro - afferma - . Abbiamo dominato per tutti i 90 minuti. A inizio gara Morelli ha segnato il gol del vantaggio. Successivamente ha raddoppiato Leshi di testa. Siamo andati negli spogliatoi sul due a zero. Nella ripresa ha segnato Cecchini sugli sviluppi di un calcio d’angolo e a fine gara ha fatto gol Pieretti. Abbiamo avuto inoltre diverse occasioni da rete".

Ottime le prestazioni dei nuovi acquisti: "Sia Morelli che Pieretti - aggiunge Fanani - si stanno inserendo davvero bene". Il prossimo appuntamento per il River Pieve è previsto, fuori casa, per sabato alle 14.30, in occasione della partita di recupero contro lo Sporting Cecina. Sinora, in campionato, il River Pieve ha vinto quattro partite, ne ha perse quattro e ne ha pareggiate sei.

In Promozione, delusione in casa del Castelnuovo per la sesta sconfitta in quattordici partite di campionato. Tuona il presidente Francolino Bondi: "Era una gara da vincere che il Castelnuovo non è riuscito neanche a pareggiare. A Monsummano una sconfitta inaspettata, diretta conseguenza di una prestazione opaca e confusa". Peccato per il nuovo acquisto Benedetti che è dovuto uscire dopo pochi minuti per un guaio muscolare e sarà assente anche stasera, alle 21, a Viaccia di Prato, squadra che ha due punti in più. Dai gialloblu tutti si aspettano un riscatto dopo la scialba prova di domenica che sembrava alla portata ed invece i tre punti gli hanno presi gli avversari.

Federico Santarini

Dino Magistrelli