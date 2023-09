River Pieve Eccellenza: Mister Fanani carico: "Vogliamo andare avanti" Il River Pieve affronterà la Pro Livorno Sorgenti in casa per la seconda partita di Coppa Italia Eccellenza. L'allenatore Pacifico Fanani spera di raggiungere la finale come l'anno scorso, con un turnover di giocatori. La partita si preannuncia emozionante.