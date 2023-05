River out a testa alta

CUOIOPELLI

2

RIVER PIEVE

2

CUOIOPELLI: Pulidori, Goretti (72’ Friuli), Guerrucci, Lucaccini, Passerotti, Negro, Benericetti (76’ Cavallini), Borselli, Andolfi, Tapparello, Bracci (5’ pts Viligiardi). (A disp.: Rossi, Bertuccelli, Pasquini, Cinelli, Bagnoli, Mariani). All.: Marselli.

RIVER PIEVE: Romboli, Ramacciotti (5’ sts Rocchiccioli), Lunardi, Byaze (60’ Tocci), Leshi, Velani, Magera (75’ Bosi), Cecchini, Ba, Babboni (6’ pts Fruzzetti), Canessa. A disp.: Tozzini, Fanani, Dinucci, Pieretti. All.: P. Fanani.

Arbitro: Solito di Piombino.

Reti: 1’ Ba, 10’ Borselli, 48’ (rig.) Andolfi, 52’ Canessa.

Note: 25’ espulso Tapparello per fallo di reazione.

S. CROCE SULL’ARNO - Il River Pieve esce a testa altissima dagli spareggi. Ma, a proseguire la corsa verso la "D", è la Cuoiopelli che, in dieci per cento minuti, pareggia contro la squadra di Fanani e giocherà la finale play-off del girone "A" di Eccellenza contro il Fratres Perignano. E’ stata una battaglia dal primo all’ultimo minuto. Ci hanno creduto, eccome, i ragazzi di Pacifico Fanani che, al 1’, hanno sbloccato il risultato con Ba Abdoulaye. Il piede giusto per mettere subito in difficoltà la Cuoio. Ma, dopo appena dieci minuti, i padroni di casa hanno riequilibrato il match con capitan Borselli. Al 25’, per fallo di reazione, l’arbitro mostra il rosso a Tapparello e la Cuoiopelli resta in dieci.

La partita si mette bene per il River Pieve, ma l’undici di Pieve Fosciana non riesce a sfruttare al meglio la superiorità numerica. La Cuoiopelli, invece, continua a spingere e, nel recupero della prima frazione, va in vantaggio con un rigore trasformato da Andolfi. A inizio ripresa Canessa (l’"ex") batte Pulidori con un tiro dal limite (difesa colpevole per averlo lasciato troppo solo). Il River ci prova, ma Pulidori è bravo a chiudere la porta. Nel finale traversa di Cavallini. Supplementari senza emozioni.

Gabriele Nuti