River festeggia la qualificazione sul campo del Fratres Perignano

Ultima partita di campionato con il River Pieve già qualificato ai play-off. I biancorossi vengono dalla vittoria casalinga, per 1 a 0, contro il Tuttocuoio e giocheranno fuori casa contro il Fratres Perignano.

"Abbiamo raggiunto risultati impensabili – afferma il “ds” Roberto Bacci (foto) – e, anche se questa partita non sarà utile ai fini della classifica, cercheremo di chiudere in bellezza un campionato fantastico. Il Fratres Perignano è una grande squadra, forte in tutti i reparti e non per niente si trova al secondo posto in classifica. Noi cercheremo, comunque, di fare la nostra partita e scenderemo in campo con la consueta voglia di vincere".

Mancheranno all’appello Bosi e Filippi. In vista dei play-off, Pacifico Fanani potrebbe fare ricorso al turn-over, con l’obiettivo di scongiurare eventuali infortuni, anche se, in attacco, sarà possibile l’impiego di Magera, Canessa e Fruzzetti. Arbitrerà l’incontro Gianluca Cipriano della sezione di Torino.

L’appuntamento successivo, per il River Pieve, è previsto per domenica 30 aprile, in occasione della semifinale play-off, fuori casa, contro il Cuoiopelli.

Federico Santarini