River, è allarme Fanani: "Vogliamo chiudere bene"

Ancora zero punti per il River Pieve, sconfitto inaspettatamente dall’Armando Picchi, fanalino di coda. Dopo l’1 a 0 subìto contro il Certaldo, i biancorossi vengono battuti ancora. "Dopo un primo tempo incolore – afferma l’allenatore Fanani – , abbiamo avuto un’occasione con Bosi a inizio ripresa che avrebbe potuto ribaltare le sorti. Successivamente abbiamo subìto gol, ma poi siamo stati bravi a pareggiare con Canessa su rigore. In seguito ci siamo procurati un’altra occasione, sempre con Bosi, ma il portiere avversario ha salvato. Nel finale, purtroppo, il Picchi ha segnato il gol della vittoria per mezzo di un rigore che noi riteniamo inesistente".

Il River Pieve mantiene, ad oggi, il quarto posto in classifica che significa play-off, ma certamente, già a partire dalla prossima domenica, occorrerà un vero e proprio cambio di rotta. "Dovremo rimboccarci le maniche – dice il trainer – e alzare il livello delle prestazioni. Abbiamo disputato un campionato eccezionale e vogliamo chiudere in bellezza la stagione". Ora il Ponte Buggianese. "Squadra tosta – chiude Fanani –. Sarà dura".

Federico Santarini