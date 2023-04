River batte il Tuttocuoio e conquista i play-off

RIVER PIEVE

1

TUTTOCUOIO

0

RIVER PIEVE: Romboli, Ramacciotti, Lunardi (37’ st Lavorini), Byaze (21’ st R. Fanani), Leshi, Velani, Magera (39’ st Fruzzetti), Cecchini, Canessa, Babboni (31’ st Tocci), Bosi (15’ st Ba). (A disp.: Tozzini, Rocchiccioli, Dinucci, Pieretti, Lavorini). All.: P. Fanani.

TUTTOCUOIO: Martini, Severi, Chiti, Fino, Pazzaglia (20’ st Gargiulo), Casanova, Sarti (15’ st D’Ascoli), Sabia, Turini, Ianas, Mancini. (A disp.: Lampignano, Fiscella, Bartorelli, Novi, Nigro, Zahouani, Ercoli). All.: Tavano.

Arbitro: Noce di Genova (assistenti: Gambini di Pontedera; Smecca di Carrara).

Reti: 45’ pt Bosi.

Note: espulso Gargiulo; ammoniti: Velani, Nigro.

PIEVE FOSCIANA - Il River Pieve vince contro il Tuttocuoio e realizza il sogno della conquista matematica dei play-off. Un risultato straordinario ed ampiamente meritato che arriva a seguito di una stagione strepitosa.

"E’ una grande soddisfazione – afferma il direttore sportivo Roberto Bacci – . A inizio anno la conquista dei play-off era impensabile. Complimenti davverro ai ragazzi".

Circa la cronaca della partita, nel primo tempo i biancorossi si rendono pericolosi con Canessa, il cui colpo di testa viene parato da Martini.

Intorno al 22’ l’arbitro annulla, per fuorigioco, un gol dello stesso Canessa.

Al 45’ arriva la rete del vantaggio del River Pieve e l’unica della partita: sugli sviluppi di una punizione calciata da Cecchini, Bosi è bravo ad insaccare di testa.

Nel corso del secondo tempo il Tuttocuoio cerca di reagire, senza, però, riuscire a concretizzare. Da segnalare la traversa colpita da Mancini. In pieno tempo di recupero Gargiulo viene espulso per somma di ammonizioni. Poi scatta la festa per il River.

Federico Santarini