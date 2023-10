Nella prova del campionato gold regionale di categoria di ginnastica ritmica, svoltosi domenica scorsa a Terranova Bracciolini, le ginnaste della Ritmica Girasole Ylenia Caretti e Gaia Nigido hanno conquistato l’accesso agli Interregionali. Entrambe le ragazze hanno dovuto sostenere quattro esercizi, chiamate quattro rotazioni con diversi attrezzi tra cerchio, palla, clavette, nastro e fune. La classifica che ne scaturisce viene fatta sommando i punteggi ottenuti, evidenziando quindi la completezza e la preparazione della ginnasta.

Nelle Allieve 3, Gaia Nigido si è qualificata, grazie ai suoi esercizi, alle clavette, al nastro, al corpo libero ed alla la fune, tutti eseguiti con eleganza, con salti e giri perfetti, mettendo in luce le sue doti naturali, e la sua passione per questo sport. Nelle Allieve 2, Ylenia Caretti mette in moto tutta la sua espressività, con fune, cerchio e corpo libero: mettendosi così in mostra ottiene anche la convocazione nazionale per il Progetto Tutor, venendo riconosciuta anche come piccola ginnasta emergente. Adesso saranno impegnate, assieme al tecnico Alice Martinelli, ad Alba Adriatica dove a fine mese si svolgeranno gli Interregionali di Categoria e sicuramente anche in questa occasione Nigido e Caretti proveranno a portare a casa un risultato positivo.