Ripartita la stagione di Basket Giovanile: istruttorie istruttrici di tutti i gruppi

Ripartita la stagione anche per il settore giovanile del Basket femminile Porcari. Le squadre under 19 e under 17 sono affidate a Matteo Fiaschi che arriva da Livorno. Assistente Enrico Tovani. I gruppi under 14 e 15 saranno allenati da Francesca Salvioni. Il team under 13 sarà guidato da Adele Fanucchi, con assistente Gianluca Riccomini.

Parte anche il minibasket, con i gruppi Pulcini e Paperine (nati 2017 e 2018), Scoiattoli e Libellule (2015 e 2016), Aquilotti e Gazzelle (2013 e 2014). In programma anche corsi di motricità per bambini dai 3 ai 5 anni. Gli istruttori del minibasket sono Adele Fanucchi, Rossana Sciandra, Pino Chieffo e Alessia Peri, assistenti Angelica Menchini e Sara Melchino.

Il Basket Porcari sarà presente alla festa dello sport a Porcari domenica 17 settembre, mentre sabato 23 ci sarà l’Open Day: dalle 16.30 palestra aperta a tutti i bambini e le bambine che vogliono provare a giocare a pallacanestro.

M.S.