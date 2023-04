Rientra Zini nel derby di fine stagione

Derby di fine stagione per il GhiviBorgo, che scende in Versilia per affrontare il Seravezza dell’ex Christian Amoroso, nella gara valida per la penultima giornata di campionato.

Per l’occasione si gioca allo stadio "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi alle ore 15, per l’indisponibilità del "Buon Riposo"

di Pozzi, la casa dei verdeazzurri, sul cui terreno si svolge un’altra manifestazione sportiva.

Per i ragazzi di Massimo Maccarone l’impegno non sarà facile, vista la buona caratura di un avversario che si impose nettamente nel match di andata, in uno

dei peggiori momenti dei Colchoneros.

Ma quella era un’altra storia, visto che il Ghivi è cresciuto in maniera esponenziale e

si è messo al sicuro, mentre il Seravezza

è andato avanti in maniera abbastanza regolare, senza grossi sussulti, per un torneo non certo esaltante e forse al di sotto delle aspettative societarie. Sta di fatto che, a due turni dalla fine, i versiliesi di punti ne hanno 41 e non sono ancora al riparo da brutte sorprese, mentre il GhiviBorgo è a quota 43, ad appena tre lunghezze dalla zona play-off, in un centro classifica piuttosto corto. Difficile trovare una favorita per questa sfida, in cui il risultato più pronosticato è

il pareggio, che sarebbe utile soprattutto

ai versiliesi, ma che potrebbe rappresentare un buon risultato anche per la squadra

di Big-Mac, reduce dall’amara sconfitta di Civita Castellana e con una gran voglia

di riscatto, per chiudere bene un campionato comunque positivo.

Il trainer deve fare a meno

del centrocampista Edoardo Nottoli, squalificato per una giornata (somma

di ammonizioni) e, lungodegenti a parte, non si registrano altri infortunati. Rientra il laterale offensivo Andrea Zini, una pedina fodamentale per dare maggior concretezza ed imprevedibilità al reparto d’attacco,

che a sua volta ha scontato un turno di stop, per un probabile schieramento che potrebbe essere il seguente (4-3-3): Antonini (2004)

o Becchi (2004) fra i pali, linea difensiva composta da Mukaj (2002) a destra, Seminara a sinistra, Videtta e Del Dotto (2002) coppia centrale, a centrocampo Campani (2003) in cabina di regia, supportato da Bachini (2002) e Sgherri (2003) o Mata, tridente d’attacco con Zini a destra, l’ex Bongiorni a sinistra, Tiganj centravanti.

Nelle fila del Seravezza assente lo squalificato Tommaso Putzolu, con il pericolo numero uno rappresentato da bomber Benedetti. Attesa una buona affluenza di pubblico, del resto si tratta pur sempre di un derby ed i motivi d’interesse sono molteplici, anche se siamo in coda ad una stagione lunga e difficile per tutti.

Flavio Berlingacci