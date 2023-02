"Ricordando Pantani", sabato a Lucca apertura della stagione amatoriale

La premiazione dell'edizione 2022 vinta da Lorenzo Guidi

Lucca,15 febbraio 2023 – Si può definire anche una classica, sicuramente un grande appuntamento per l'apertura di stagione della Federazione Ciclistica Italiana per le categorie amatoriali a Lucca, previsto sabato prossimo 18 febbraio con la con la 18^ edizione della “Ricordando Marco Pantani” organizzata dal Pedale Lucchese Poli. La gara su di un tracciato che prevede una prima parte completamente pianeggiante con un circuito di Km. 6,500 da ripetere sei volte prima di affrontare nel finale la salita che porta a Chiatri-Puccini dove sarà aggiudicato l'arrivo al termine di una salita che negli ultimi due chilometri è abbastanza impegnativa. La gara è valevole per il Trofeo Angelo Impianti ed avrà il patrocinio del Comune di Lucca e della Fondazione della Banca del Monte di Lucca che anche quest'anno è stata vicina agli organizzatori. La partecipazione si annuncia particolarmente numerosa come da tradizione, con concorrenti provenienti da tutta la Toscana e dalle regioni vicine. Grande attenzione come sempre da parte degli organizzatori del Pedale Lucchese Poli alla sicurezza per gli atleti con un servizio che sarà demandato a tanti volontari che presidieranno tutti gli incroci. L'arrivo a Chiatri-Puccini sarà posto davanti al ristorante Prato Verde dove l’anno scorso s’impose per distacco con un brillante finale, Lorenzo Guidi. La partenza avverrà alle ore 14,00 da Viale Luporini presso il Ristorante One Penny a Lucca, ed i chilometri complessivi previsti della “Ricordando Pantani” saranno 62.