Rally del Ciocco: due giorni intensi Oggi parte dal Caffè delle Mura

Sono ben 147, di cui 78 nella gara di campionato italiano assoluto rally (Ciar) e 69 nella versione coppa rally di zona (Crz), le auto in gara al 46° rally "Il Ciocco e Valle del Serchio" che si disputerà nelle due giornate di oggi e domani. Tante iscrizioni che hanno piacevolmente sorpreso lo staff di Organization Sport Events, guidato da Valerio Barsella.

"Il grande successo di adesioni alla nostra gara – commenta – rappresenta una apertura davvero di qualità per il campionato italiano assoluto rally Sparco 2023 ed una importante gratificazione per il lavoro svolto dallo staff del rally “Il Ciocco”".

Le operazioni di verifica tecnico sportiva si svolgeranno stamani, dalle 7.30, presso l’Automobile Club Lucca, mentre lo start del rally è previsto, oggi alle 15, presso il "Caffè della Mura", per la prima volta nella lunga storia del "Ciocco". L’arrivo è di nuovo quest’anno a Castelnuovo, domani, alle 17,45.

Tra i nomi più attesi Andrea Crugnola e Pietro Ometto con la Citroen C3 Rally 2 FPF Sport, campioni italiani in carica e ultimi vincitori al "Ciocco". Poi: Damiano De Tommaso, Fabio Andolfi, Enrico Brazzoli, Andrea Mazzocchi, Giacomo Scattolon, il lucchese Rudy Michelini, con il nuovo navigatore Matteo Nobili, su Skoda Fabia. Non mancheranno, poi, gli applausi per i piloti di casa: Andrea Marcucci, con il navigatore Richard Gonnella, con la Skoda Fabia Rally2; mentre il figlio, Luigi Marcucci, stavolta con Sara Baldacci, ha scelto la VW Polo GTI Rally2. L’altro figlio di Marcucci, Francesco, con Federico Baldacci, corre con una Peugeot 208 Rally4.

Per la Coppa Rally di VI zona ricordiamo il lucchese Luca Panzani, navigato da Pinelli; i pistoiesi Luca Artino e Davide Giordano. "Il Ciocco" è valido anche come 9° Memorial Claudio Guazzelli, in memoria del compianto ufficiale di gara e come 7° Trofeo Rossi-Guglielmini, per ricordare due grandi personaggi del rallismo versiliese.

Dino Magistrelli