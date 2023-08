Rally: Andreucci, test di gomme e podio per il campione garfagnino

Il campione garfagnino Paolo Andreucci sulla nuova Renault Clio R3, insieme al suo fidato navigatore Rudy Briani, portacolori della Scuderia M33 e Skygate, ha chiuso al secondo posto nella categoria Erc3 (European Rally Championship), alle spalle dell’irlandese Jon Armstrong, la sua partecipazione al rally di Roma Capitale, l’evento organizzato da Max Rendina e Motorsport Italia.

E’ stato un rally tutto particolare per Andreucci che, correndo su una macchina non troppo potente, come la Renault Clio R3, non aveva velleità di inserirsi tra i migliori nella classifica assoluta e la sua presenza a Roma aveva l’intento primario di testare le gomme della casa costruttrice indiana MRF Tyres e controllare l’affidabilità e la manovrabilità della macchina. Al termine Paolo Andreucci ha commentato soddisfatto: "E’ stata una competizione positiva come ci aspettavamo. Abbiamo notato alcuni problemi e proprio su questi aspetti tecnico-meccanici approfondiremo il nostro lavoro per perfezionare la macchina. Il cambio è buono, eccezionali i freni e credo che sia un’auto soprattutto destinata ai giovani piloti per poter crescere. Abbiamo fatto delle buone prove sull’asfalto, ma penso che anche su terra la Renault Clio R3 abbia un buon potenziale".

Anche al termine delle varie prove speciali le considerazioni di Andreucci erano state improntate dalla consapevolezza di effettuare test importanti per lo sviluppo della nuova Renault Clio R3. A metà gara commentava: "Stiamo vedendo e raccogliendo un po’ di informazioni. E’ tutto nuovo, abbiamo visto che comunque la macchina ha bisogno di regolazioni. E’ molto buona come motore, freni, cambio. Anche le gomme hanno tenuto molto bene nonostante i tanti chilometri".

Dino Magistrelli