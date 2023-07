Rally, Andreucci e Briani Secondi nell’Adriatica

Paolo Andreucci e Rudy Briani su Skoda Fabia Rally2 del Team H Sport, al Rally si sono piazzati al secondo posto nella prova del campionato Terra nel Rally Adriatico e rimangono in testa alla classifica.

Un ottimo risultato, vista anche la classifica generale, condizionato anche dalla strada, che ha complicato i piani del team. Rimane quindi l’amaro in bocca per il secondo posto conquistato.

Al volante della Skoda Fabia Rally2 del Team H Sport, Paolo Andreucci, affiancato dal navigatore Rudy Briani, dopo aver fatto registrare il miglior tempo nello shakedown del sabato, ha dovuto condurre una gara in salita per via del partenza con il numero, che lo ha costretto a correre le speciali del primo giro di prove per primo e quindi a dover "pulire", come si dice nel gergo rallistico, la strada per tutti i concorrenti al seguito.

Strade ricche di ghiaia, che hanno reso non semplice il compito del portacolori della Scuderia M33 e Skygate.

"Il secondo posto– ha commentato Paolo Andreucci- nel Rally dell’Adriatico è stato importante dal punto di vista dei punti in classifica. Purtroppo c’è toccato il duro compito di pulire i tratti e lo abbiamo pagato caro al primo giro, quando sui primi passaggi abbiamo trovato tantissima ghiaia. Sul secondo passaggio abbiamo migliorato i nostri tempi, registrando il miglior crono nella speciale numero sette, la San Fiorano da 8.91 chilometri".

" Una piccola consolazione - aggiunge - , che ci fa comprendere il nostro potenziale con un ordine di partenza diverso". "Adesso, nella pausa estiva- prosegue Andreucci-, sarà importante intensificare il lavoro sullo sviluppo delle gomme, soprattutto con le alte temperature, così come le abbiamo avute in questa gara. Ghiaia ed il forte caldo, hanno messo a dura prova le nostre coperture Mrf, che hanno comunque tenuto bene. Un ottimo lavoro è stato fatto in assistenza, dove Silvio Lazzara ed i meccanici di H Sport si sono impegnati al massimo, come sempre, per metterci a disposizione un mezzo impeccabile. Grazie ai punti conquistati al Rally Adriatico manteniamo la leadership in campionato, bene, ma vuol dire che anche al Rally del Vermentino, in programma a settembre, dovremo ancora una volta "pulire" le strade per tutti, in virtù del regolamento in vigore".

Il quarto dei sei appuntamenti in programma si svolgerà dal 15 al 17 settembre, con il Rally dei Nuraghi e del Vermentino. La gara sarda, sarà la prima delle due con coefficiente maggiorato ad 1,5.

Dino Magistrelli