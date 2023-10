Raffica di successi e solo una sconfitta. La Pugilistica Lucchese in grande spolvero

Un fine settimana ricco di successi per la Pugilistica Lucchese, che nella manifestazione che si è svolta all’ex ospedale Campo di Marte, hanno portato a casa ottimi risultati. Il primo a gareggiare è stato Federico Inguaggiato, Schoolboy 44kg, che ha avuto la meglio su Samuele Gaetti della Ring Adora Boxe. E’ toccato poi a Carmen Cozzi, Junior 63kg, che non è riuscita ad avere la meglio su Eleonora Abbottoni, anche lei della Ring Adora Boxe, incassando così l’unica sconfitta della manifestazione.

Vittoria invece per Riccardo Colombini, Schoolboy 48kg, contro Dreik Colombo del Riviera Del Brenta, che ha portato a casa un successo importante. Anche Giada Carlotti, élite 63kg, ha fatto vedere importanti progressi, contro Zinaida Ghinda della Ring Adora Boxe, conquistando un bel successo. Debutto vincente anche per Leonardo Fulgeri, élite 60kg, che ha prevalso di misura su Giulio Borrini della Round Zero La Spezia. Ottima prestazione anche per Sasha Mencaroni, Junior 50kg, impegnato contro Sasha Mosso della Ardita Savate Genova, avversario potente ed aggressivo, che però ha dovuto lasciare il passo al giovane lucchese. Domenica invece, dopo il primo criterium giovanile regionale svoltosi in mattinata, è stato Matteo Porcu, Schoolboy 52kg, che ha avuto la meglio su Giulio Augusto Pirrone della pugilistica Pratese.

Vince, ma non convince, Oudai Aissaoui, élite 67kg, contro Martins Do Espirito Santo della pugilistica Cascinese. Anche Leonardo Fantile, Junior 60kg, nel derby provinciale con Lorenzo Fedi della Boxe Giuliano ha mostrato alti e bassi. La riunione è poi stata chiusa dal match clou di Achraf Lekhal, élite 71kg, autore di un match non spettacolare, ma di grandissima intelligenza contro Emanuele Gori della Rady Boxe.