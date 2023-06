Quattrocento in gara, grande successo Il lucchese Sodini vince il “Giro di Mura a Tutta“

Oltre 400 atleti si sono sfidati mercoledì sera 21 giugno, solstizio d’estate, nel “Giro di Mura a Tutta”, gara valevole per il calendario del Criterium podistico toscano. Una competizione “affettiva“ e simbolica, ma che aveva in miniatura solo la distanza da percorrere: 4.223 metri, un giro completo di Mura, da fare a perdifiato.

Numeri straordinari per questa tipologia di corsa e che nessuno degli organizzatori della Asd Lucca Marathon si aspettava. Sono le parole del presidente Francesco Rosi, a caldo dopo le premiazioni e che dopo aver ringraziato sul posto tutti gli atleti, gli organizzatori, il servizio d’ordine con le moto e i volontari, ha citato riconoscente gli sponsor principali (Assilucense, Volauto, Ego, Pro-Gest e D33). “Un grazie all’assessore con delega allo Sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti, sempre presente in tutti i nostri appuntamenti. Infine - aggiunge Rosi - , un ringraziamento particolare all’amico Graziano Poli del G.S Alpi Apuane, speaker dell’intera manifestazione. Siamo più che soddisfatti: nel giro di 45 giorni, tra la Mezza Maratona di Lucca, Lucchesina e il Giro di Mura a Tutta, abbiamo portato oltre 2.500 persone a correre nella nostra città“.

La corsa è stata vinta da un lucchese doc, Filippo Sodini dell’Atletica Virtus Lucca in 12 minuti e 57, davanti a Dario Chitti della C.u.s. Parma a soli 4 secondi, terzo, sempre un atleta locale, Carlo Pogliani del gruppo Alpi Apuane, distaccato di 8 secondi. Per il podio assoluto femminile e con lo strepitoso tempo di 14.54, prima assoluta, Caterina Ferretti, dell’Atletica Livorno, davanti a Margherita Cibei dell’Asd Atletica Alta Toscana di soli 4 secondi e terza, l’atleta Luciana Bertuccelli della Atl. Casone Noceto con il tempo di 15.44. Per gli assoluti di categoria: Amatori F: 1° Teacu Elena Flavia 16 e 25 del G.S. Lammari, 2° Marta Micchi 16 e 30 Parco Alpi Apuane e terza, Giada Brizzi 16 e 46 dell’Atletica Alta Toscana. Amatori: 1° Mirko Dolci del G. Sportivo Lucchese in 13 e 20; 2° Tomas Tei Atl. Virtus Lucca in 13 e 23, 3° Simone Orsucci sempre Atl. Virtus Lucca in 13 e 48. Argento F: 1° Pazzini Emanuele Asd SempreDiCorsa, 19 e 50. Argento M: 1°Antonio Saccardi, A. Stracarrara, con 15 e 32. Categoria Lady: 1° Lupi Damiana Atletica Vinci 16 e 48. Oro M: 1° D’alvano Michele Atletica Cascina 17 e 56. Senior F: 1° Ilaria Tedesco Atletica Vinci 16 e 32. Senior M: 1° Curovich Adriano Atletica Vinci 13 e 15. Veterani M: 1° Andrea Marsili GS Parco Alpi Apuane 13 e 51.