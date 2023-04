Quattrocento chilometri per continuare a sognare

Lo scorso anno, il 1 maggio, i tifosi della Lucchese, circa 800, fecero 240 chilometri per riempire uno spicchio dello stadio "Barbetti" di Gubbio (capienza massima 6mila), dove fu il solito piccolo e svelto Arena, in pieno recupero, a siglare il successo per la squadra allenata da Torrente e accedere così al secondo turno. Anche allora la Lucchese di Pagliuca aveva un solo risultato a disposizione per passare il turno, la vittoria. Giocò bene, uscendo a testa alta.

Quest’anno, giovedì 11 maggio, la situazione sarà la stessa, con i rossoneri di Maraia che per incontrare la Carrarese nel secondo turno, dovranno inevitabilmente vincere, essendo arrivati, in classifica, dietro all’Ancona.

Due le differenze rispetto alla passata stagione: l’avversario e la distanza. La squadra dorica ha accusato un calo nella parte finale del campionato, tanto è vero che a due giornate dalla conclusione, la società del presidente Tony Tiang, magnate originario della Malesia con passaporto australiano, ha dato il benservito all’allenatore Colavitto, che da quattro anni sedeva sulla panchina biancorossa e al suo posto ha chiamato Marco Donadel, ex centrocampista di Fiorentina, Napoli e Verona alla sua prima esperienza come allenatore in prima, dopo essere stato vice di Vanoli sulla panchina dello Spartak Mosca.

La seconda differenza riguarda i tifosi, che per sostenere la squadra rossonera dovranno sobbarcarsi circa 373 chilometri, tanto è la distanza chilometrica – via Bologna – , in autostrada tra Lucca ed il capoluogo marchigiano. E completamente diverso dal piccolo "Barbetti" sarà anche lo stadio, che sorge sulla collina alle pendici del monte Conero e che ha una capienza di ben 24mila posti. Ai sostenitori della Lucchese sarà riservato un ampio spicchio della curva opposta a quella dell’Ancona, solitamente occupata da oltre 2mila tifosi.

E’ evidente che i tifosi rossoneri avrebbero di gran lunga preferito… invadere il "Mannucci" di Pontedera, ma siamo certi che nonostante la lunga distanza (ci vorranno circa 4 ore) saranno in buon numero a sostenere Coletta e compagni in una gara sicuramente difficile, dato il valore dell’avversario ed il fatto di avere un solo risultato a disposizione (la vittoria), ma non impossibile, dal momento che in un match da dentro e fuori, basterà un "lampo" per ribaltare il pronostico. E di giocatori che possono mettere a segno un colpo vincente la Lucchese ne ha diversi. Uno su tutti, Panico. La squadra, infine, riprenderà la preparazione martedì prossimo, dopo aver usufruito di due giorni di riposo. Da quel momento l’allenatore Maraia comincerà a preparare tatticamente il match del Conero, contro un avversario che ha nel reparto avanzato il suo punto di forza con 55 reti (miglior realizzatore Spagnoli con 11 centri), ma con una difesa che ha incassato ben 44 gol, rispetto ai 32 della Lucchese.

Numeri e situazioni che si possono azzerare e ribaltare nel corso di 90 minuti, dal momento che si tratta di una gara "secca" da dentro o fuori.

Emiliano Pellegrini