Quattro gare per ritrovarsi. Lucchese chiamata a rialzarsi

Lucchese di fronte al "poker" della verità, o se volete, dell’auspicato rilancio verso posizioni di classifica più consone alla caratura della squadra. Nelle prossime quattro partite, mettendo da parte, il terzo turno di coppa Italia, i rossoneri giocheranno ben tre volte in casa contro avversari di modesta levatura tecnica come la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen e la Fermana. L’unico impegno severo sarà il derby di Arezzo di sabato 2 dicembre.

E’ vero che ogni partita ha una sua storia e che nasconde delle insidie, ma se Benassai e compagni avranno la forza di fare il pieno nelle tre gare interne, sicuramente daranno una bella svolta del loro campionato, caratterizzato da molti infortuni, come l’ultimo che ha coinvolto il capitano Tiritiello. La sua assenza servirà per valutare ancora meglio le qualità tecnico-agonistiche, ad esempio, di Sabbione, se Gorgone lo sceglierà, come tutto lascia pensare, al posto del capitano (l’alternativa è Merletti). Oggi, insomma, è arrivato il momento in cui la squadra deve dimostrare solidità, compattezza e di essere più forte delle avversità.

Il prossimo "poker" dovrà essere necessariamente superato di slancio, se la Lucchese vorrà abbandonare le posizioni "anonime" del centro classifica. Ad iniziare dal match di domani pomeriggio contro la Vis Pesaro piena di "cerotti" a causa di infortuni e squalifiche e che verosimilmente calerà al Porta Elisa con un atteggiamento guardingo, se non addirittura barricadiero.

Contro squadre che per ovvi motivi legati ad una classifica anemica si preoccupano più di distruggere che di costruire gioco, i rossoneri hanno spesso incontrato delle difficoltà, fino ad uscire sconfitti dal confronto. Ecco.

Domani servirà ovviamente l’approccio giusto ad una gara da vincere, poi bisognerà saper aspettare il momento giusto per colpire. Fondamentale sarà l’apporto che potranno dare le ali, Rizzo Pinna a destra e Russo a sinistra, ma anche Guadagni, per mettere nelle condizioni migliori il centravanti Magnaghi di fare gol. E’ vero che tutte le partite vanno giocate, ma ci pare difficile ipotizzare che contro un Vis in evidenti difficoltà, la Lucchese non abbia la forza, la capacità di ritornare al successo, dopo il pesante passivo di Cesena, Oggi, nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione, dovremmo conoscere le intenzioni dell’allenatore Gorgone sulla formazione che alle 16 e 15 entrerà sul prato del Porta Elisa, per la prima, ripetiamo, di un "poker" della verità.

Emiliano Pellegrini