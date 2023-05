Quasi in 150 fans oggi al "Conero"

Nonostante la giornata lavorativa e l’orario del tardo pomeriggio – il match di Ancona è fissato per oggi alle ore 18 – saranno 146 i tifosi rossoneri che seguiranno la Lucchese nella lunga trasferta marchigiana che dirà se l’avventura dei play-off della Lucchese sarà corta o meno. I tifosi della Pantera si sono organizzati con le macchine per raggiungere la città adriatica in questo scontro da dentro o fuori.

Maraia, nel corso della conferenza stampa pre-partita, ha dichiarato che, pochi o tanti, i tifosi rossoneri avrebbero fatto sentire il loro calore a Coletta e compagni. E così sarà.

I supporters della Lucchese hanno sempre dimostrato il loro grande attaccamento ed anche questa volta sosterranno i giocatori in campo fino alla fine, con l’augurio di gioire tutti insieme, alla fine, per una vittoria che significherebbe il passaggio del turno.

R. L .