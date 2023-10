Quasi 50 anni fa l’ultima vittoria rossonera a Rimini con gol di Foglia

Quasi mezzo secolo. E’ il tempo intercorso dall’ultima vittoria della Lucchese a Rimini. Era il 2 febbraio 1975 quando un gol di Foglia decise il match allo stadio “Romeo Neri“ a favore dei rossoneri. Quella di giovedì 26 ottobre sarà la decima gara contro i romagnoli negli ultimi 50 anni. Nelle precedenti nove, cinque successi consecutivi dei biancorossi prima dell’1-1 della passata stagione. Tre i pareggi. Curiosità: su nove precedenti, quasi la metà, quattro, sono finiti con il punteggio di 1-0, compreso l’unico blitz rossonero già menzionato del 1975. In questo turno infrasettimanale si gioca, tra mercoledì e giovedì, la decima giornata. L’avversario della Pantera, il Rimini, è una neo promossa, attualmente ultima in classifica, con 23 reti subite: non solo la peggior difesa di tutta la C ma, addirittura, di tutta la galassia dei professionisti. La truppa di mister Gorgone deve riscattare un pesantissimo 1-4 patito dal Pescara al Porta Elisa. Rimini reduce dall’1-1 con l’Ancona, formazione blasonata: nella sua storia anche tornei in serie B dove, nel campionato 1977-78, ci fu l’arrivo in panchina del “mago“, Helenio Herrera.

Le altre gare. Una sfida su tutte: Pescara-Torres, mercoledì ore 20.45. Abruzzesi di Zeman che vincendo aggancerebbero in testa i sardi i quali hanno cominciato a frenare, con due pareggi in fila, l’ultimo col Pontedera che riceverà la Vis Pesaro. Di un eventuale successo pescarese potrebbe approfittare anche il Cesena, miglior attacco del campionato, che però troverà (giovedì ore 20.45) diverse difficoltà sul campo dell’Entella: liguri che dopo un avvio disastroso si sono ripresi con tre successi in fila. La Carrarese, ko a sorpresa col Sestri Levante, sempre vincente senza mai subire reti in casa, affronta allo stadio dei Marmi il Pineto. L’Arezzo, dopo il primo successo casalingo contro la Spal, sarà di scena ad Ancona.

Massimo Stefanini