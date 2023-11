Punto importante: "Abbiamo giocato una gara attenta"

Il Pieve Fosciana riparte con un punto importante e meritato, portato a casa nel turno infrasettimanale dal terreno della capolista San Piero a Sieve, un risultato fondamentale per morale e fiducia dei garfagnini, ancora all’ultimo posto, ma con la consapevolezza di poter risalire. "Abbiamo giocato una gara attenta, i ragazzi sono rimasti sempre concentrati, concedendo pochissimo ad un avverario molto forte - afferma mister Daniele Compagnone - , è stata una partita con poche emozioni, ma tatticamente ben interpretata". Ma rimane il problema del gol. "Ci stiamo lavorando, col tempo vedremo di migliorare anche in questo. Ora testa alla prossima sfida, domenica a Pieve Fosciana arriva il Settimello, uno scontro diretto da non sbagliare, e di questo ne siamo tutti consapevoli".

Flavio Berlingacci