Puliti Scherma conferma la Serie A, 45 a 44 alla Virtus Bologna!

Annata da incorniciare per la Puliti scherma, che si conferma in serie A, battendo in un incontro mozzafiato la fortissima Virtus Bologna 45 a 44. Grande prova di Panconi, Gnech, Sbragia e Giovannetti. Panconi aveva anche fatto una bella gara nell’individuale, classificandosi tra i primi sedici, che in un campionato italiano assoluto è un’impresa per uno sciabolatore ancora juniores. Risultato di doppio valore considerando il fatto che non è per niente facile competere con società di grandi città e con le squadre dei corpi militari che reclutano gli atleti della nazionale. Ma la schermistica Puliti, nata nel 1961, come il buon vino invecchia bene, con un’altra ottima annata agonistica per gli allievi di Sorin Radoi, responsabile della nazionale giovanile: tra i piccoli Marina Fit vince i toscani e Alberto Giurlani gli interregionali.

Giordano Vincenzi è vicecampione italiano dei Giovanissimi, terzo anno consecutivo sul podio: è una promessa confermata. Edoardo Bartolini è terzo nel campionato italiano ragazzi, grande risultato che gli darà convinzione nei suoi mezzi. Lidia Radoi, in crescita di fiducia, è seconda nel campionato Gold categoria giovani. Nella categoria veterans Bocconi è campione mondiale a squadre in Croazia e terzo nell’individuale; chiude la sua miglior stagione come argento agli italiani e vicecampione europeo over 70. Tra i “nuovi” master Panconi senior entra nella prima finale a otto, con pochi mesi di scherma. Bravo Gioele, loro istruttore.C’è una continuità di risultati dai maschietti ai veterani, che fa ben sperare per i prossimi anni. Tra l’altro l’impianto della Puliti Scherma alla Santissima Annunziata è il punto di riferimento in queste settimane estive per i centri estivi organizzati dal comune di Capannori, in totale 28, che a partire proprio da giugno e fino a settembre realizzeranno attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Per informazioni associazione schermistica lucchese ‘Oreste Puliti’ Asd, tel. 393 3570260. La scuola prende il nome da Oreste Puliti, uno dei piu grandi schermidori degli anni venti del 1900, che vinse in competizioni nazionali, mondiali e olimpiche.