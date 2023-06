Pugilistica Lucchese, Sasha Mencaroni convocato in azzurro, Achraf Lekhal vince a Lastra a Signa

Pugilistica Lucchese ancora sugli scudi. Convocato in azzurro Sasha Mencaroni, il talentuoso pugile allenato da Giulio Monselesan, che causa infortunio era stato costretto a fermarsi a fine aprile, rinunciando a partecipare ai campionati italiani Junior. Rinuncia dolorosa per il titolare della maglia della nazionale Junior nei 46 kg. Il campionato ’23 lo avrebbe infatti visto come protagonista, in vista della successiva partecipazione agli Europei di fine luglio. La convocazione dà speranza al giovane pugile, corso in palestra dopo il via libera del medico a riprendere gli allenamenti. Il 26 giugno Mencaroni partirà per la Romania, a Calaresi dove la squadra italiana sarà impegnata in un camp di allenamento. Si incrociano le dita per il totale recupero e per la convocazione ai Campionati Europei Junior in programma dal 31 luglio a Ploiesti (RO). Mentre sabato a Lastra a Signa, Achraf Lekhal (nella foto) ha fatto una buona prestazione, battendo ai punti il pugile di casa Lorenzo Tumminaro.

M.S.