Pugilistica: Colombini e Lemmi alle fasi interregionali dei tricolori

Due atleti della Pugilistica Lucchese alle fasi interregionali che precedono i campionati italiani di fine maggio, dove è già qualificato Sasha Mencaroni. Giancarlo Lemmi (junior 44 chilogrammi) e Riccardo Colombini (schoolboy, 44 chilogrammi), saranno di scena a Roseto degli Abruzzi da domani al 25 aprile, per strappare il pass alla rassegna tricolore nelle rispettive categorie.

Ad accompagnare i ragazzi, il maestro benemerito Ivo Fancelli e il maestro Giulio Monselesan che sperano di ripetere i buoni risultati del settore femminile. Compresa attività di sparring Io, Colombini vanta un record di 6 match vinti, 1 pari e 3 sconfitte, nonché una partecipazione ad un raduno collegiale a Formia con la Nazionale.

Il giovanissimo pugile lucchese si troverà in un girone di nove partecipanti, da cui usciranno i quattro vincitori che parteciperanno alla fase finale. Un compito arduo, visto il girone tutt’altro che agevole che lo aspetta; ma Colombini è un pugile con una boxe assai varia ed estrosa, sia nell’attaccare che nel difendersi. Se riuscirà a seguire le indicazioni del suo angolo, potrà, dunque, ben figurare.

Lemmi è longilineo e molto alto per la sua categoria ed ha un bagaglio tecnico notevole che gli permette di colpire di rimessa e muoversi agilmente sul ring, ma difetta di esperienza, avendo all’attivo solo tre incontri, anche se vinti.

Sono ben quindici gli avversari presenti agli interregionali nella sua categoria e, anche in questo caso, saranno in quattro a qualificarsi per le finali nazionali. Il ragazzo, seguito dal maestro Fancelli, è, però, ben preparato e, con il suo pugilato, dalla distanza può, comunque, far valere la sua capacità di adattamento all’avversario. Le parole d’ordine sono: concentrazione e contenere l’emotività.

Mas. Stef.