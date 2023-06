Pucci verso la candidatura a tecnico internazionale

Un capannorese pronto a diventare tecnico internazionale. Roberto Pucci da Segromigno è l’unico toscano tra i tecnici di terzo livello della Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla e presto potrà candidarsi per il quarto livello che prevede la qualifica della Federazione Mondiale di Calcio Balilla, ITSF International Table Soccer Federation.

"Attualmente sono pensionato - dichiara Pucci - , ma ho dedicato diversi anni del mio tempo libero nel settore del Calcio Balilla, prima come giocatore poi come tecnico. Da circa un decennio ricopro la carica di direttore sportivo nell’Associazione Sport Toscana Calcio Balilla sviluppando progetti sia nelle scuole medie (per integrazione sportdisabili) che nelle strutture diversamente abili sensoriali (M.A.I.C. Pistoia) portando avanti sempre i nostri tre punti primari: integrazione diversamente abili con lo sport, storia del Calcio Balilla, inserimento dei giovani a questa disciplina".

"Nella mia vita - conclude Pucci - ho sviluppato delle buone capacità di relazioni interpersonali costruendo insieme ai miei ragazzi un’attività di gioco sincera e leale, spero che questo sia l’inizio di un futuro di umiltà e soddisfazioni".

Tra l’altro, il biliardino altopascese è stato protagonista, insieme al Comune di Capannori e alla Regione Toscana, al progetto Co.lla, Centro di Laboratori per giovani, per un corso gratuito di calcio balilla per ragazzi e ragazze. Insomma, il biliardino non è soltanto uno splendido passatempo che favorisce l’aggregazione, l’inclusione, ad esempio quella fra normodotati e i disabili, ma è anche una disciplina che, studi scientifici alla mano, aumenta la coordinazione e aiuta certi movimenti.

Del resto lo storico presidente, Natale Tonini, ha anche giocato con il Pontefice, Papa Francesco il quale ha riconosciuto tutte le qualità di questo gioco.

Ma. Ste.