Prosegue il ciclo di ferro dei "Colchoneros" GhiviBorgo ha di fronte la seconda della classe

Continua il ciclo di ferro del GhiviBorgo, di scena sul campo di un’altra formazione d’alta classifica, dopo Arezzo e Poggibonsi. I Colchoneros rendono infatti visita alla Pianese, una delle squadre più quotate della serie D, attuale seconda forza del torneo, guidata in panchina da "Condor" Vitaliano Bonuccelli, e con calciatori di categoria superiore, primo su tutti il fantasista Rinaldini, autentico valore aggiunto di un gruppo completo in ogni reparto, che impressionò nella gara d’andata in Media Valle, quando si impose per tre a uno. Ma quello era un altro momento e, soprattutto, un altro Ghivi: quello attuale sembra giocare a memoria, si esprime con personalità contro ogni avversario e, stiamone certi, anche a Piacastagnaio darà del filo da torcere ai bianconeri padroni di casa.

Ogni partita ha poi la sua storia e può dimostrare tutto ed il suo esatto contrario, anche se i ragazzi di Massimo Maccarone si sono bene allenati in settimana e, pur con qualche defezione di troppo, si presenteranno alla sfida con il morale alto e super concentrati. Alla lista degli infortunati eccellenti, come Signorelli e Pera, si aggiunge il centrale difensivo Terigi che, per un problema alla cartilagine, dovrà stare fermo a lungo: una brutta tegola, che va a sommarsi alle non buone condizioni fisiche dell’esterno sinistro Seminara, che probabilmente non sarà a disposizione. Assenti anche gli squalificati Rotunno (laterale destro) e Del Dotto (centrale difensivo) che, diffidati, sono incappati nella quinta ammonizione.

Rientra invece Videtta, l’altro centrale difensivo, che ha scontato un turno di stop, per un possibile schieramento ben diverso rispetto a domenica scorsa, con almeno tre avvicendamenti: Videtta al posto di Del Dotto, Bertonelli in sostituzione di Rotunno, Campani per un centrocampo più coperto (forse Mata va in panchina). Almeno queste sembrano le indicazioni più probabili, per l’"undici" iniziale (4-3-3). Si gioca alle ore 14.30.

Flavio Berlingacci