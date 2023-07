Primo acquisto per il Castelnuovo Dalla Lucchese arriva Camaiani

Primo acquisto del Castelnuovo 2023-2024. Si tratta dell’attaccante Gianluca Camaiani, classe 2003, proveniente dalla Lucchese. Originario di Viareggio, venti anni, il calciatore è giunto ieri pomeriggio a Castelnuovo per firmare l’accordo che lo legherà alla società gialloblu. Erano presenti il presidente Francolino Bondi, il vice presidente Daniel Cacicia, il direttore sportivo Alessandro Moriconi, il direttore generale Emanuele Vichi, il direttore tecnico Eupremio Carruezzo. Cresciuto nel settore giovanile del Lido di Camaiore fino agli Allievi, è poi passato alla Lucchese dove ha disputato tre stagioni tra Primavera e prima squadra, dove ha collezionato una presenza ufficiale.

"Oggi siamo qua per presentare il primo nuovo giocatore per la prossima stagione – ha esordito il presidente Bondi – ma ne seguiranno altri nei prossimi giorni. La società sta lavorando alacremente per dare vita al suo progetto e credo fortemente in questo attaccante, giovane e di prospettiva". "Sono molto contento di approdare a Castelnuovo – sono state le prime parole di Gianluca-. Mi ha convinto il progetto, conoscendo molto bene Eupremio Carruezzo che ho avuto come allenatore. Inoltre Massimo Valiensi mi ha parlato con entusiasmo di Castelnuovo e dei suoi tifosi".

Dino Magistrelli