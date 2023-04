"Primavera" tenta il miracolo C’è da recuperare dallo 0-4

Ultimo atto del campionato di "Primavera" della Lucchese che affronterà, oggi, alle ore 15 al "Geo Village", l’Olbia.

I rossoneri dovranno ribaltare il 4 a 0 rimediato all’andata nella prima sfida di questi play-out.

Un’impresa ardua e quasi impossibile, ma i ragazzi di Carruezzo (foto), nonostante il morale alle basse, hanno cercato, comunque, di preparare questa sfida nel migliore dei modi, per onorare la maglia che indossano fino alla fine.

Purtroppo questo campionato ha riservato tante amarezze, aiutate anche da tanti episodi a sfavore che hanno condizionato il percorso fin qui fatto.

Il tecnico rossonero ha sempre cercato di motivare i suoi ragazzi, che, troppo spesso, non hanno saputo reagire per superare gli ostacoli.

Quella di oggi potrebbe essere l’ultima gara in "Primavera 3", prima di scivolare in "Primavera 4", ma, come sempre, sarà il campo ad emettere l’ultimo verdetto che, per i rossoneri, potrebbe, purtroppo, essere amaro. Ma la speranza, come si dice, è l’ultima a morire ed è quella che arrivi l’impresa questo pomeriggio ad Olbia.

Se non dovesse arrivare, ci sarà, comunque, da ripartire e riportare subito la Lucchese dove le compete.

R. L.