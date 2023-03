"Primavera" in trasferta a Modena

Mancano solo quattro gare alla fine del campionato. La Lucchese, purtroppo, non si trova in una situazione di classifica tranquilla, ma dovrà lottare fino alla fine per mantenere la categoria. I ragazzi di Carruezzo sono al nono posto, con soltanto due lunghezze di vantaggio dalla penultima Olbia, che ha quindici punti. Le gare che i rossoneri si apprestano ad affrontare non saranno, sulla carta, facili. Sabato ci sarà la difficile trasferta contro la seconda della classe, il Modena. Ma le insidie non sono finite, perché, poi, ci sarà da affrontare Renate, Pro Sesto e Sudtirol, con i brianzoli secondi e gli altoatesini primi, con un solo punto di vantaggio sul Modena. Mentre la Pro Sesto è dietro a Camaiani e compagni che hanno un solo punto di vantaggio. Sarà, quindi, un finale di campionato al cardiopalma, con la speranza che, finalmente, anche gli arbitraggi inizino ad essere più equilibrati verso la Pantera che, troppo spesso, ha finito le gare in dieci per cartellini rossi eccessivi. Durante la settimana Carruezzo ha cercato di motivare al massimo i suoi ragazzi, con la speranza di recuperare anche qualche acciaccato in questo sprint finale.