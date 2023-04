Prima e Seconda categoria

In Prima categoria inedito turno pre-pasquale, con quattro gare in programma di sabato.

Nel girone "A", alle 15.30, derby ai "Laghetti" di Lammari, fra i padroni di casa, ultimi e la Folgor Marlia, attuale terza forza del campionato. Se il Lammari gioca solo per l’orgoglio, la Folgor punta decisa alla vittoria, per aumentare la "forbice" sulla quarta e avvicinarsi direttamente alla finale dei play-off, a coronamento di un ottimo torneo. Alle 16.30 Atletico Lucca in casa con il Tirrenia e, per i rossoneri, tranquilli a centro gruppo, l’occasione giusta per rafforzare la propria classifica.

Nel girone "B", alle 14, l’Academy Porcari ospita i pratesi del Casale Fattoria, per vincere in vista dei play-off, praticamente già sicuri per i bianconeri. Alle 15.30, infine, Marginone i trasferta sul campo del Candeglia, in cerca di riscatto, dopo l’ultimo passaggio a vuoto che l’ha allontanato dalle posizioni che contano.

Anche in Seconda categoria, sabato di Pasqua in campo. Se nel girone "A" il San Macario Oltreserchio osserva un turno di riposo, nel girone "B", dove ci sono tutte le altre formazioni nostrane, la sfida per il successo finale si è infiammata ed è diventata una questione a tre, fra la capolista Capannori e le sue più immediate inseguitri: il Corsagna che la tallona ad appena una lunghezza ed il Gallicano, staccato di tre punti. Terz’ultima giornata favorevole, almeno sulla carta, al Capannori, di scena sul campo del fanalino di coda, i pisani delle Nuova Popolare Cep. Mentre il Corsagna ospita l’ostico e imprevedibile Molazzana ed il Gallicano scende a Buti contro il Monteserra, molto temibile soprattutto sul terreno amico. Pronostico, dunque, a favore della prima della classe; neroverdi corsagnini, però, caricati a mille, dopo la gran bella prestazione di Fornaci; e bianconeri di Salotti sostenuti da un paese intero, con un pubblico numeroso e appassionato sempre vicino alla squadra.

Il resto del programma: Montecarlo - Fornoli, Pontecosi Lagosì - Academy Tau, Sextum Bientina - Barga, Vagli - Borgo a Mozzano e Fornaci - Filicaia Diavoli Rossi. In palio, soprattutto, punti per la salvezza e per le posizioni play-off. Curiosità a Vagli, dove la società garfagnina ha esonerato il tecnico De Luca. Su tutti i campi fischio d’inizio alle ore 15,30.

Flav. Berl.