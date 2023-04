Prima e Seconda categoria

In Prima categoria, nel girone "A", il derby della Piana tra Lammari e Folgor Marlia ha visto i marliesi imporsi per 2 a 1, con i gol di Ceciarini su rigore e Bacci, mentre per il Lammari ha accorciato Battistoni sempre su rigore. Pareggio casalingo, invece, per l’Atletico Lucca contro il Tirrenia: 2 a 2 il match, con le reti, per i rossoneri, di Berrettini e Marzi; mentre per i pisani hanno segnato Giambruni e Paduano. In classifica Folgor Marlia terza a quota 55, Atletico Lucca sesto a 38. Lammari ultimo, a quota 10.

Nel girone "B" l’Academy Porcari ha pareggiato in casa contro il Casale Fattoria, con la rete di Cortesi (per i pratesi ha segnato Dickson). Vittoria esterna per il Marginone: 2 a 1 sul campo del Candeglia Pistoia. In rete Carmignani e Sarti, mentre per i padroni di casa ha accorciato Marini. In classifica il Porcari è saldamente al terzo posto, quindi in piena zona play-off, con 50 punti; mentre il Marginone è sesto a 46, in piena lotta per centrare i play-off.

In Seconda categoria, nel girone "A", il San Macario Oltreserchio ha osservato il proprio turno di riposo e, nonostante questo, rimane saldamente quinto a 43 punti.

Girone "B": Sextum Bientina - Barga 3-1 (doppietta di Teggi, Pepe, Petri), Corsagna - Molazzana 1-0 (Alberigi), Fornaci - Filicaia Diavoli Rossi 2-2 (doppietta di Pellegrinetti, doppietta su rigore di Fuschetto), Montecarlo - Atletico Fornoli 6-0 (tripletta di Kistha, Tonwe, Carrara, Biagi), Monteserra - Gallicano 1-2 (Pellegrini, doppietta di Giannelli), Nuova Popolare Cep - Polisportiva Capannori 2-2 (Pellegrini, Bonamici, doppietta di Bahiti), Pontecosi Lagosì - Academy Tau 5-4 (tripletta di E. Bertucci, doppietta di N. Bonini, tripletta di Lunardi, Milanesio), Vagli - Borgo a Mozzano 0-0. Da segnalare che la gara Pontecosi Lagosì - Academy Tau è stata sospesa per alcuni minuti per permettere l’ingresso dei soccorsi per il portiere ospite infortunatosi.

Classifica: Corsagna 62; Polisportiva Capannori 61; Gallicano 60; Fornaci 52; Sextum Bientina 48; Vagli, Molazzana 47; Academy Tau 37; Monteserra 34; Borgo a Mozzano 33; Pontecosi Lagosì 29; Montecarlo 28; Atletico Fornoli 21; Barga 20; Filicaia Diavoli Rossi 19; Nuova Popolare Cep 15.

Al. Lomb.