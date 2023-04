Prima e Seconda categoria

In Prima categoria penultima giornata, con le lucchesi che non hanno molto da dire, se non prepararsi ai play-off, come nel caso di Folgor e Academy Porcari; o cercare di rientrare in griglia, come per il Marginone. Nel girone "A" riposa la Folgor, mentre l’ Atletico Lucca, che occupa una tranquilla posizione di medio-alta classifica, si iscrive alla festa del Viareggio, sul cui terreno giocano i rossoneri, proprio nella domenica che potrebbe certificare il salto in Promozione delle Zebre. In trasferta anche il fanalino di coda Lammari, per l’onore, sul campo dei pisani del Calci.

Nel girone "B" Academy Porcari a Staffoli, in una sorta di anticipo di play-off, utile soprattutto per definire la posizione delle contendenti, attualmente appaiate al terzo posto, in un campionato già vinto dal Monsummano. In casa, invece, il Marginone, contro il pericolante Spedalino Le Querci: per i verdearancio buona occasione per riagganciare la zona che conta, distante appena una lunghezza. Fischio d’inizio per tutti posticipato alle ore 16.

In Seconda categoria la difficile trasferta alla "Fossa" di Carrara, contro l’Atletico dei Marmi, per il San Macario Olterserchio, impegnato a mantenere la posizione play-off nel girone "A", apre l’intenso programma che vive una giornata per cuori forti. Nel girone "B", infatti, la lotta a tre per il successo è alla stretta finale. Ora comanda il Corsagna, tallonato ad una lunghezza dal Capannori e a due dal Gallicano, con il penultimo turno che pare favorevole alla neocapolista di Francesco Piercecchi. I neroverdi corsagnini scendono, infatti, sul campo del tranquillo Academy Tau; mentre il Capannori riceve il Fornaci, attuale quarta forza del torneo, in piena corsa per i play-off: compito, dunque, più insidioso per i biancorossi. Il Gallicano attende, invece, gli eventi, con l’obbligo di fare bottino pieno nella gara interna con il Sextum Bientina: impegno per niente facile, visto che la squadra pisana è stata una delle migliori del girone di ritorno. Occhi puntati, poi, sulla zona retrocessione, dove spiccano Fornoli-Nuova Popolare CEP e Barga-Pontecosi Lagosì.

Chiudono il programma: Molazzana-Filicaia Diavoli Rossi, Borgo a Mozzano-Montecarlo e Monteserra-Vagli. Fischio d’inizio per tutti, alle ore 16.

F. B.