Prima domenica targata play-off Tutte le partite in programma

Terminati i campionati, prima domenica dedicata a play-off e spareggi nel calcio dilettanti, con quattro gare molto attese che interessano le formazioni lucchesi.

Si comincia dalla semifinale play-off del torneo di Prima categoria girone B, fra Academy Porcari e Staffoli, che si gioca allo stadio di Porcari e vede favoriti i bianconeri che, grazie al loro bel secondo posto nella regular season, oltre ad usufruire del fattore del campo hanno anche due risultati a disposizione: si tratta infatti di gara secca che, in caso di parità dopo gli eventuali supplementari, premia la meglio piazzata. Chi passerà il turno, disputerà la finale con la vincente di Forcoli Valdera-Jolo Calcio.

Stesso regolamento nelle due semifinali play-off di Seconda categoria: per il girone A Ricortola-San Macario Oltreserchio (orange obbligati a vincere sul terreno dei massesi), chi si qualifica affronterà la vincente di Carrarese Giovani-Mulazzo.

Per il girone B, derbissimo fra Gallicano e Fornaci, sfida d’altri tempi pronta a richiamare il grande pubblico: si gioca al "Toti" di Gallicano, locali con il doppio risultato, rossoblu fornacini obbligati a compiere il blitz. La vincente va in finale col Capannori, già qualificato grazie alla "forbice".

Altro discorso invece per la partita-spareggio fra Fornoli e Filicaia Diavoli Rossi, che hanno chiuso appaiate al penultimo posto del girone B di Seconda: chi perde retrocede direttamente, la vincente affronterà invece il Barga in trasferta, nel play-out che condannerà un’altra squadra alla Terza categoria. Il match si gioca sul neutro di Molazzana, in caso di parità, supplementari ed eventuali rigori. Su tutti i campi, fischio d’inizio alle ore 16.

Flavio Berlingacci