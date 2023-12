Prevendita aperta fino alle 19 di oggi

In occasione della gara Carrarese-Lucchese in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Dei Marmi di Carrara, la società rossonera fa sapere che nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti e dei protocolli Figc, "siamo a segnalare le modalità di acquisto dei biglietti e di accesso allo stadio. I tifosi ospiti potranno acquistare in prevendita i biglietti di settore ospiti, al prezzo di 10 euro più diritto di prevendita. I ticket sono acquistabili online sul sito http:www.etes.it. La prevendita per il settore ospiti sarà attiva fino alle ore 19 di oggi. Per poter accedere alla gara dovranno essere rispettate le modalità di accesso dettagliate di seguito disposte dalle competenti autorità di pubblica sicurezza: vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Lucca esclusivamente per il settore ospiti; non ci sarà limitazione del numero di tifosi". Per accedere allo stadio la società ricorda che sarà "obbligatorio presentare il documento d’identità ed il tagliandopass (o in formato cartaceo o in formato digitale); come di consueto sul biglietto verrà indicato il settore, la fila e il posto scelto che andrà rigorosamente rispettato: è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza".