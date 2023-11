Presentata al Porta Elisa una targa speciale per Danilo Michelini

Alla presenza del sindaco Mario Pardini e degli assessori Barsanti e Consani, è stata scoperta una targa, all’ingresso della gradinata del Porta Elisa, per ricordare un grande calciatore lucchese del passato, Danilo Michelini.

La società rossonera era rappresentata dal direttore sportivo Frara, dall’allenatore Gorgone, dal suo vice Testini e da alcuni giocatori Presenti anche i familiari di Danilo Michelini e moltissimi sportivi. Nel suo breve intervento il sindaco Pardini ha detto: "Ringrazio la famiglia e la Lucchese.

La mozione è partita da una iniziativa dell’assessore Consani, "sposata" poi da Barsanti e quindi approvata dalla maggioranza.

Il percorso è stato abbastanza lungo, ma alla fine ce l’abbiamo fatta ed oggi siamo soddisfatti ed orgogliosi di aver posto questa targa in memoria e in onore di un grande calciatore lucchese del passato calcistico rossonero come è stato Danilo Michelini".