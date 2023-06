Premiazione del Trofeo Maestrelli, premiato Bulgarella per la Lucchese

Nella cornice delle "Panteraie" di Montecatini Terme si è svolta la premiazione del Trofeo Maestrelli, giunto alla trentottesima edizione, intitolato al compianto Tommaso Maestrelli, allenatore campione d’Italia con la lazione nella stagione ’73-’74. Per la serie C il trofeo è stato assegnato al neo presidente della Lucchese Andrea Bulgarella per "gli investimenti fatti negli ultimi mesi per la Lucchese".

Con il numero uno rossonero, assente per impegni precedenti, il premio è stato ritirato dall’amministratore delegato Ray Lo Faso e dal dg. Giuseppe Mangiarano. Il premio allenatore europeo dell’anno a Roberto De Zerbi per lo straordinario lavoro fatto al Brighton e aver tenuto alto il nome degli allenatori italiani. A questo proposito sarà consegnato un premio speciale alla carriera a Renzo Ulivieri presidente degli allenatori e punto di riferimento della scuola di Coverciano. Per la Serie A il Maestrelli è andato a Alessio Dionisi del Sassuolo e Marco Baroni per la stagione al Lecce. Premiati anche Corvino e Commisso.