"Porta Elisa" inviolato

L’Olbia l’ultima avversaria in regular season per la Lucchese. I sardi non hanno mai vinto nella storia al "Porta Elisa": ci andarono vicini nella stagione 1984-’85, quando vincevano 2-0 a pochi minuti dalla fine, ma, poi, finì 2-2 con le reti rossonere di Folli e Fusini.

I bianchi isolani, "succursale" del Cagliari, sono già salvi senza passare dai play-out, avendo tre punti di vantaggio sulla quint’ultima, l’Alessandria e i confronti diretti favorevoli nei confronti dei piemontesi. La Pantera può arrivare ottava, come è adesso (in vantaggio con il Siena negli scontri diretti), nona oppure decima, se dovesse perdere con l’Olbia e il Rimini vincesse con il già retrocesso Montevarchi. Se i rossoneri arriveranno ottavi, nei play-off avranno la settima; se arriveranno noni, la sesta; in caso di decimo posto, la quinta. Sempre, comunque, in tutti e tre i casi, in gara unica in trasferta.

L’avversaria uscirà fuori dall’esito di due partite: Pontedera-Gubbio e Recanatese-Ancona. I granata, attualmente sesti, proveranno a scavalcare il Gubbio vincendo. Se dovessero pareggiare o perdere con gli umbri, il team della Val d’Era potrebbe anche vedersi superare dall’Ancona, sempre che i dorici battano i concittadini di Leopardi, con questi ultimi che hanno ancora una piccolissima speranza di qualificarsi alla poule promozione.

Il Gubbio di Piero Braglia, però, a sua volta, spera nel quarto posto che esenta dal primo turno dei play-off e che contenderà alla Carrarese, con i marmiferi impegnati a Pesaro contro la Vis, a caccia della miglior posizione nei play-out.

Proviamo a rendere la questione più semplice ancora. Lo facciamo considerando la vittoria della truppa di Maraia su un’Olbia ormai in vacanza. A quota 41 Tiritiello e compagni sono certamente ottavi, perché il Siena (impegnato in casa con l’Entella), dopo la penalizzazione, ha gli stessi punti dei rossoneri e, anche vincendo, arriverebbe dietro, poiché la Pantera è avanti nei match diretti: blitz al "Franchi" 1-0 e 1-1 al "Porta Elisa". Tutto dipenderà da Pontedera-Gubbio. Queste due squadre o l’Ancona le avversarie.

Ma c’è un caso in cui alla Lucchese potrebbe toccare la Carrarese. Se il Siena almeno pareggiasse e il Rimini vincesse e, contemporaneamente, la Lucchese dovesse perdere, i rossoneri arriverebbero decimi e prenderebbero la quinta che potrebbe essere proprio il team marmifero, nel caso in cui fosse superata dalla compagine eugubina.

