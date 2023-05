Porta, difesa, centrocampo e attacco Quattro ruoli a confronto e i nostri voti Lucchese: in campo senza soggezione

Con l’approssimarsi del giorno della sfida play-off al “Conero“ contro l’Ancona, cresce anche la giusta tensione all’interno del gruppo-squadra rossonero. E’ anche vero, però, che la Lucchese, rispetto alla squadra di Donadel, avrà tutto da guadagnare e pochissimo da perdere dallo spareggio di giovedì pomeriggio (calcio di inizio alle ore 18), dal momento che avrà un solo risultato a disposizione, la vittoria, per andare avanti ed incontrare domenica 14 maggio la Carrarese allo stadio dei Marmi.

E’ innegabile che a bocce ferme il pronostico pende a favore dell’Ancona, vuoi perché ha un organico importante, perché gioca in casa e perché, in definitiva, potrà gestire il match in un certo modo. La Lucchese, no. La Lucchese dovrà prima di tutto non prendere gol e portare la parità fino alla parte centrale della ripresa, per cercare poi di piazzare il colpo vincente. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Lo sapremo soltanto giovedì pomeriggio. Quelli che si fanno oggi sono discorsi puramente accademici, che servono a spiegare com’è la situazione, prima che l’arbitro fischi il calcio di inizio. Poi la parola passerà al campo, ai protagonisti, a due squadre che si conoscono a fondo, anche se non sappiamo che tipo di relazioni ha avuto il tecnico Donadel sulle caratteristiche tecnico-tattiche dei rossoneri.

Dall’altra parte del campo c’è Ivan Maraia che invece ha già affrontato due volte l’Ancona. Al di là del risultato negativo, la Lucchese disputò al “Conero“ una delle sue migliori partite in trasferta. Del resto è stata un po’ questa la principale caratteristiche della squadra rossonera, quella di esprimersi al meglio quando gioca di rimessa, quando è l’avversario a "fare la partita".

Giovedì, oltre alla prestazione, serviranno anche i gol (o il gol). E’ facile immaginare che tutta la preparazione che la squadra sta svolgendo sul terreno del Porta Elisa a porte chiuse (lo stesso sta facendo l’Ancona), sia finalizzata a mettere nelle migliori condizioni quelli che giocheranno davanti, che potrebbero essere Panico, Bruzzaniti e Ravasio. La squadra lavorerà anche oggi e poi domani pomeriggio partirà per il ritiro in una località vicino al capoluogo marchigiano. Nell’ambiente c’è serenità e la giusta concentrazione, accompagnata dalla consapevolezza che in una partita "secca", sia pure con l’handicap dei due risultati su tre a favore dell’Ancona, i valori espressi durante il campionato, in un certo senso, si azzerano.

Passerà il turno chi avrà lavorato meglio durante il lungo stop, chi avrà più "fame", chi riuscirà ad avere dalla sua parte anche un briciolo di fortuna. E mentre la squadra sta preparando la sfida del “Conero“, i tifosi si stanno organizzando per essere presenti nella curva ospiti in buon numero, anche se lo stadio di Ancona è talmente grande (capienza 25mila posti), che servirà tanta voce, al di là del numero, perché l’incitamento arrivi a Tiritiello e compagni.

Emiliano Pellegrini