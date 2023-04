Porcari va ai play-off con il vento in poppa

Dodici vittorie e due sole sconfitte. Si chiude con questo straordinario record la seconda fase del campionato di serie C per il basket femminile Porcari. Primo obbiettivo pienamente raggiunto dalle ragazze di coach Francesca Salvioni che avranno modo di giocarsi i playoff per la promozione in serie B, con inizio giovedì 27 aprile, con il fattore campo a proprio favore. Gara-2 il 3 maggio ed eventuale gara-3 il 6 maggio.

Sarà la pallacanestro Pisa, qualificatasi quarta, la squadra da affrontare in gara uno, una compagine di ottimo valore tecnico con la quale le ragazze di Porcari dovranno tirare fuori il meglio dal proprio bagaglio tecnico per poter superare indenni questo primo scoglio. Per quanto riguarda il match con Prato, si temeva un atteggiamento rilassato delle giallo-blu, visto l’obbiettivo già raggiunto. D’altro le laniere si presentavano al Palasuore con l’intento di fare propria la gara al fine di ottenere la miglior posizione nella classifica finale. La partita è iniziata da ambedue le parti con ritmi non troppo alti e le padroni di casa hanno impiegato qualche minuto per prendere il sopravvento. Capitan Belfiori e compagne alzano i giri in attacco e soprattutto in difesa con Collodi insuperabile su tutti i rimbalzi. Al termine del terzo quarto ci pensa poi Parlanti e Fusco a creare il gap vincente; la prima impeccabile con due realizzazioni in sequenza dalla lunga distanza mentre la seconda, vero "furetto" nella difesa avversaria, che riesce a finalizzare canestri decisivi. Il vantaggio maturato da questo atteggiamento si è poi mantenuto ed aumentato negli ultimi 10 minuti di gioco in virtù di una prestazione corale ottima e per aver mantenuto la giusta concentrazione ed attenzione nella fase difensiva. Finisce 61-43 per le gialloblu.

"Abbiamo sofferto ma poi – commenta coach Salvioni – le ragazze sono state brave ad alzare il livello".

Ma.Ste.