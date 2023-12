Porcari, test importante per la propria leadership

Si chiude il 2023 del volley con le lucchesi pronte a salutare nel migliore dei modi l’anno. In serie B1 la IMG Nottolini Capannori riparte dalla vittoria di sabato scorso. La trasferta di domani alle 18 a Pontedera è di quelle giuste per dare un secondo segnale importante al campionato, ovvero contro una diretta avversaria, l’Ambra Cavallini, che è due posizioni e due punti avanti alle capannoresi che puntano al sorpasso. In serie C il McDonald’s Porcari è chiamato oggi alle 20.30 al primo test serio per la propria leadership in classifica sul parquet del Cascina, secondo della classe, a -5 dal Porcari, ma anche con una partita in meno all’attivo. In serie D il programma è stato aperto ieri sera dalla trasferta della MAV Autotrasporti Nottolini in quel di Colle val d’Elsa contro il Colle ultimo in classifica. Nelle gare odierne, l’unica in casa è la Pantera che alla Martini alle 20.30 ospita la Cerretese, una delle tre capolista a 24 punti, contro gli 11 delle panterine. Proprio in tema di terzetti, anche le altre due lucchesi sono a 11 punti ed entrambe in trasferta: l’Isotta Porcari alle 18 contro Scotti Empoli e System alle 17.30 contro Bottegone.

Andrea Amato