Porcari s’impone

Con Tessaro, Bartoli e Parlanti sugli scudi come migliori realizzatrici, Bieffe Porcari prosegue la sua marcia e supera anche Firenze. Dire supera, forse, è riduttivo, per un successo, 77-43 il punteggio finale, che mai è stato in discussione. Gara temuta nell’ambiente, non solo per l’avversario, ma anche perché la prima del dopo-Corda, in seguito all’esonero del tecnico. Invece tutto è filato liscio.

Le gialloblu partono forte con Parlanti, 12 punti realizzati solo nel primo periodo, con tiri dalla lunga distanza (tre su tre). Firenze accusa e prova a rimarginare il gap nel secondo quarto con i canestri di Brower, ma la supremazia in difesa, con i rimbalzi recuperati da Bartoli e capitan Belfiori, vere padrone sotto canestro e le realizzazioni di Tessaro ed ancora Bartoli, consentono di andare alla pausa lunga con le padrone di casa avanti di 18.

Al rientro dagli spogliatoi le fiorentine appaiono più cariche, con Torricelli che cerca un possibile recupero, mettendo a segno tre canestri di fila. Porcari accusa la stanchezza. Belfiori è costretta ad uscire a 4’ dal termine del periodo (rientrerà nel successivo), per un problema a una spalla, ma è Giusti, adesso, a fare la voce grossa sotto canestro ed a frenare la foga delle ospiti. Gli ultimi dieci minuti di gara iniziano con le ragazze della Torretta avanti di 15 che saranno più che raddoppiati.

"Ringrazio la squadra per l’ottima prova – commenta la coach Francesca Salvioni – . Abbiamo incanalato subito la partita sui nostri ritmi ed una grande prova difensiva ha dato la spinta giusta per prendere vantaggio".

Prossimo impegno questo sabato, a Prato, squadra ancora imbattuta. Il tabellino: Danesi 4, Del Carlo, Fusco 8, Tessaro 17, Belfiori 6, Casentini, Parlanti 19, Giovacchini 3, Bendinelli, Melchino 3, Giusti 2, Bartoli 15.

Mas. Stef.