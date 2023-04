Porcari ai play-off, derby alla Pantera Mav e Valdiserchio retrocedono

In serie "B1" week-end di riposo per la Toscanagarden IMG Nottolini che non gioca, ma avvicina la sesta posizione. L’avversaria diretta, il Liberi & Forti, perde, infatti, per 3-0 e rimane due punti avanti, ma, ora, con una partita in più giocata.

In serie "C" la MAV Autotrasporti Nottolini cede nell’ultima di regular season contro il più quotato Ecoresort Paradù Donoratico che conferma il pronostico della vigilia e si impone per 3-1 con i seguenti parziali: 2519, 2510, 1925, 2518. Le giovanissime, purtroppo, non avevano possibilità di migliorare l’ultima posizione, nella quale chiudono con 8 punti, frutto di 4 vittorie, tutte al tie-break, che non evitano la retrocessione.

In serie "D" il campionato si chiude con il colpaccio della Pantera nel derby che la vedeva opposta al System. Sul parquet della "Custer De’ Nobili" le panterine si impongono in maniera netta, sia nel punteggio finale di 0-3 che nei singoli parziali, lasciando le padrone di casa a 9, 16 e 20. Se, per il System, il settimo posto finale era già sicuro, il successo regala, invece, alla Pantera un sorpasso proprio all’ultima di campionato, prendendosi la quinta posizione del Primaq, sconfitto a sorpresa dal Volley Art. Un quinto posto che, però, da quest’anno non garantisce accesso ai play-off, cui, invece, parteciperà il McDonald’s. Tutto come previsto nell’ultima giornata, con la capolista Bottegone che vince e mantiene la vetta della graduatoria, con due punti di vantaggio proprio sul Porcari che si impone per 0-3 (1425, 1625, 1325), fuori casa, contro il VBA Hoster Food e si giocherà, quindi, la promozione in post season. Infine, retrocede il Valdiserchio che non riesce a invertire il pronostico in casa del Savino Del Bene e chiude ultimo con 9 punti. Sul parquet di Scandicci le padrone di casa si impongono per 3-1: 2325, 2513, 2521, 2517.

Andrea Amato