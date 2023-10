Podio nazionale Atletica: medaglia di bronzo per il team femminile Gs Lammari

Bronzo nazionale per il team femminile del Gs Lammari, conquistato nel campionato italiano assoluto di società di corsa a Telese Terme. Resta così tra le prime tre squadre italiane, prima tra le toscane. Nella terza e ultima gara della mezza maratona ha chiuso la gara come società al secondo posto dietro Caivano. Le quattro atlete lammaresi hanno conquistato i punti necessari per la classifica con Benedetta Coliva che ha tagliato il traguardo al 9° posto assoluto e salendo sul terzo gradino del podio nella categoria Promesse quindi un bronzo nel campionato italiano di mezza maratona, 17° Federica Proietti, 26° Claudia Dardini e 32° Elena Flavia Teacu. Hanno contribuito anche le atlete amaranto, che hanno partecipato in primavera alla prima prova dei 10000 in pista e nella seconda prova i 10km su strada a Pescara con capitana Denise Cavallini, Lucy Mwende, Federica Setti e Sara Orsi. Ottime prestazioni in gare regionali di Claudia Marzi, Sara Colzi, Elena Martignani, Romina Sedoni e Claudia Marietta.