Play-off: la Folgor e l’Academy Porcari ci provano E lo stesso faranno Capannori e Gallicano in finale

Dilettanti verso la fine di una stagione lunga e appassionante, con la disputa delle finali play-off e dell’ultimo play-out a sancire verdetti inappellabili.

In Prima categoria si giocano: Romagnano-Folgor Marlia, finale play-off del girone "A" e Academy Porcari- Forcoli Valdera, finale play-off del girone "B". La supersfida fra i massesi del Romagnano, che hanno duellato a lungo con il Viareggio per la vittoria del campionato ed i biancocelesti della Folgor si gioca sul neutro di Pietrasanta; mentre Porcari-Forcoli si disputa a Fornacette. Ricordiamo che, in caso di parità dopo gli eventuali supplementari, saranno le meglio piazzate ad avere la meglio: in questo caso Romagnano e Academy Porcari che hanno chiuso la regular season al secondo posto.

In Seconda categoria, nel girone "B", finale play-off fra Capannori (secondo alle spalle del Corsagna) e Gallicano, reduce dal successo in semifinale nel derby con il Fornaci. Teatro della contesa, il "Comunale" di Borgo a Mozzano: anche qui stesso regolamento, con i biancorossi del Capannori favoriti dal piazzamento ed il Gallicano di Maurizio Salotti obbligato a vincere, seguito in massa dai propri sostenitori, sempre numerosi e appassionati.

Per i play-out capitolo conclusivo con Barga-Filicaia Diavoli Rossi al "Johnny Moscardini", sfida sportivamente drammatica: barghigiani con il doppio risultato a disposizione per centrare la salvezza; Diavoli che devono fare il colpo, dopo aver battuto il Fornoli nello spareggio fra penultime. Il via alle 16.

Flav. Berl.